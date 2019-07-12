Черышев прокомментировал подписание контракта с «Валенсией»

Полузащитник сборной России Денис Черышев в социальной сети прокомментировал подписание контракта с «Валенсией». Соглашение с российским футболистом рассчитано до 2022 года, а отступные за 28-летнего игрока составляют € 80 млн.



«Я очень рад этой прекрасной возможности, спасибо всем за поддержку и за то, что это произошло. Давайте вместе добьёмся ещё большего успеха! Хочу сказать несколько слов благодарности «Вильярреалу». Это клуб, который всегда прекрасно вёл себя со мной. Спасибо за вашу любовь. Там у меня остались замечательные друзья, которые навсегда будут в моём сердце. Обнимаю всех и удачи в будущем», — написал Черышев в «Инстаграме».

Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Денис является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне.