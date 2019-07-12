Хавбек сборной Украины: турецкий чемпионат оценю на 10 баллов, УПЛ — на 5

Полузащитник «Сивасспора» и сборной Украины Сергей Рыбалка сравнил украинскую Премьер-лигу с чемпионатом Турции.



«Турецкий чемпионат отличается от украинского тем, что здесь нет команд, которые отбиваются весь матч. Здесь более скоростной футбол, каждая команда старается атаковать, никто не закрывается, меньше тактических перестроений, 5-6 человек бежит в атаку и вообще здесь атака на атаку. Здесь интересный, интенсивный футбол. А еще, конечно же, поля — это большие стадионы, хорошие газоны. Если оценить чемпионат Турции по десятибалльной шкале, то это 10, Украина — 5.



Здесь полные стадионы, мурашки, адреналин. При такой атмосфере хочется отдавать все силы. 4-5 лет назад в Украине тоже достаточно много людей ходили на футбол. Сейчас же в Украине все очень печально. Должен в Украине настать мир, людям не до футбола. Идет война, должно это все закончиться. А когда закончится, то люди будут более счастливыми и пойдут на стадионы», — сказал Рыбалка в эфире YouTube-канала SPORT TRAVELER UA.

