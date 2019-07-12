Рейнгольд: свой 10-й номер в «Спартаке» Бакаев получил абсолютно по делу
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что в новом сезоне полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев будет выступать под десятым номером.
«Думаю, если «Спартак» не укрепится, то будет играть неудачно, потому что с таким составом бороться за чемпионство трудно. Нужны игроки на позицию форварда, опорного хавбека и центрального защитника. Единственное, я бы не трогал вратаря: своих хватает, и никакой Гилерме не нужен. Если говорить про Бакаева, то он провёл приличный сезон в «Арсенале», он стал игроком основы. Он должен помочь «Спартаку», и свой 10-й номер он получил абсолютно по делу», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Максимовым.
«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»
- 12 июля 2019
-
17:12
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:24
-
16:17
-
16:00
-
16:00
-
15:43
-
15:38
-
15:19
-
15:09
-
15:06
-
14:51
-
14:46
-
14:42
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:13
-
12:10
Партнерский контент