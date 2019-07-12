Рейнгольд: свой 10-й номер в «Спартаке» Бакаев получил абсолютно по делу

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что в новом сезоне полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев будет выступать под десятым номером.

«Думаю, если «Спартак» не укрепится, то будет играть неудачно, потому что с таким составом бороться за чемпионство трудно. Нужны игроки на позицию форварда, опорного хавбека и центрального защитника. Единственное, я бы не трогал вратаря: своих хватает, и никакой Гилерме не нужен. Если говорить про Бакаева, то он провёл приличный сезон в «Арсенале», он стал игроком основы. Он должен помочь «Спартаку», и свой 10-й номер он получил абсолютно по делу», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Максимовым.