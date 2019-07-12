Игнатов рассказал, как относится к выбору Джикии капитаном «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как прошла подготовка к стартующему чемпионату России.

«Мы провели хорошие сборы, эмоции перед матчем с «Сочи» положительные. К игре мы готовы хорошо, так что ждём наших болельщиков, чтобы они погнали нас вперёд, а мы одержим победу. Изменения у соперника? К «Сочи» у нас подготовка обычная, нужно отталкиваться от себя и играть в свой футбол, тогда результат придёт. Для мены сезон начался раньше, отыграл 90 минут в матче с «Балтикой» за «Спартак-2». В первый раз сыграл весь матч в этом сезоне и на сборах, но чувствую себя отлично, я всё выдержал. Думаю, физическая форма у меня хорошая. Готов выйти с первых минут завтра, если так скажет тренер.



Победа над ЦСКА в товарищеском матче на нас никак не повлияла, сборы на то и сборы, чтобы пробовать новые сочетания и наигрывать схемы. Главное – чемпионат, настраиваемся на него. Тренировки в Москве не отличаются от тренировок в Австрии, работаем также по тому пути, который нам говорит тренер. Микроклимат в команде отличный.



Процесс адаптации новичком проходит хорошо, но, конечно, им нужно время. Мы от себя, наш капитан и вице-капитан поддерживают ребят. Надеюсь, что скоро они полностью адаптируются. Нет такого, что новый капитан как-то отдельно настраивает молодых ребят, у нас все со всеми хорошо общаются. Считаю, что Джикия – отличный выбор, как и выбор Зобнина вице-капитаном. Надеюсь, что они поведут нас в этом сезоне вперёд, и мы покажем ту игру, которую от нас ждут болельщики и тренер», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.