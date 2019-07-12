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Радченко — о переходе Сутормина: такие истории часто случаются и в других лигах

Радченко — о переходе Сутормина: такие истории часто случаются и в других лигах
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о перспективах команды в предстоящем сезоне, а также высказался о переходе в клуб полузащитника Алексея Сутормина.

«Мы видели, что «Зенит» хотел выиграть очередной титул в матче за Суперкубок. Понятно, что настроение после этой игры не самое лучшее. Футболисты — профессионалы, сейчас нужно готовиться к первому матчу чемпионата, а игра за Суперкубок уже позади. «Зенит» будет играть дома с командой, которая первый раз вышла в высший дивизион. Будет очень интересно посмотреть.

Думаю, кардинально каких-то изменений в составе не будет, надеемся, кто-то из новичков будет дебютировать. Ситуация с Суторминым не должна повлиять на команду. Такие истории очень часто случаются не только у нас в стране, но и в других чемпионатах.

Отстоять чемпионство всегда сложно. Любой соперник будет по-особому настраиваться на чемпиона. Всё в руках «Зенита», укрепился и состав команды. «Зенит» в этом сезоне — один из фаворитов стать чемпионом, но сделать это будет очень тяжело», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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