Радченко — о переходе Сутормина: такие истории часто случаются и в других лигах

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о перспективах команды в предстоящем сезоне, а также высказался о переходе в клуб полузащитника Алексея Сутормина.
«Мы видели, что «Зенит» хотел выиграть очередной титул в матче за Суперкубок. Понятно, что настроение после этой игры не самое лучшее. Футболисты — профессионалы, сейчас нужно готовиться к первому матчу чемпионата, а игра за Суперкубок уже позади. «Зенит» будет играть дома с командой, которая первый раз вышла в высший дивизион. Будет очень интересно посмотреть.
Думаю, кардинально каких-то изменений в составе не будет, надеемся, кто-то из новичков будет дебютировать. Ситуация с Суторминым не должна повлиять на команду. Такие истории очень часто случаются не только у нас в стране, но и в других чемпионатах.
Отстоять чемпионство всегда сложно. Любой соперник будет по-особому настраиваться на чемпиона. Всё в руках «Зенита», укрепился и состав команды. «Зенит» в этом сезоне — один из фаворитов стать чемпионом, но сделать это будет очень тяжело», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 12 июля 2019
-
17:12
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:24
-
16:17
-
16:00
-
16:00
-
15:43
-
15:38
-
15:19
-
15:09
-
15:06
-
14:51
-
14:46
-
14:42
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:13
-
12:10