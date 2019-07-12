Жамалетдинов сделал хет-трик в товарищеском матче за «Лех»
Российский нападающий познаньского «Леха» Тимур Жамалетдинов отметился хет-триком в товарищеском матче с «Тыхы» (3:1).
Россиянин забил все голы в первом тайме в период с 9-й по 42-ю минуту.
«Лех» арендовал форварда у ЦСКА в январе 2019 года. Летом польский клуб согласовал продление арендного соглашения Жамалетдинова до окончания сезона-2019/20.
Во второй половине минувшего сезона 22-летний Жамалетдинов принял участие в семи матчах за «Лех», в которых отметился одним забитым мячом. Концовку сезона Жамалетдинов пропустил из-за травмы голеностопа.
В первой половине сезона-2018/19 нападающий провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге (4 — в основе), в которых отметился тремя забитыми мячами. Контракт форварда с ЦСКА действует до 2021 года.
Жамалетдинов: хочу попасть в топ-лигу, но тамошние клубы не следят за Россией
- 12 июля 2019
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