«Лион» объявил о переходе защитника «Сампдории» Андерсена

Центральный защитник Йоаким Андерсен продолжит карьеру в «Лионе». Французский клуб на официальном сайте объявил о приобретении 23-летнего датчанина у «Самподрии».

Ранее СМИ сообщали, что «Лион» заплатит за Андерсена € 25 млн. Ещё € 5 млн предусмотрено в качестве бонусов.

Этим летом в трансфере Йоакима были заинтересованы также «Интер», «Милан», «Рома», лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Андерсен выступал за «Сампдорию» с лета 2017 года. Ранее он защищал цвета «Твенте». В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 34 матчах во всех турнирах.

«Лион» в минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 38 встречах команда Бруно Женезио одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.