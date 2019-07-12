«Лион» объявил о переходе защитника «Сампдории» Андерсена
Центральный защитник Йоаким Андерсен продолжит карьеру в «Лионе». Французский клуб на официальном сайте объявил о приобретении 23-летнего датчанина у «Самподрии».
Ранее СМИ сообщали, что «Лион» заплатит за Андерсена € 25 млн. Ещё € 5 млн предусмотрено в качестве бонусов.
Этим летом в трансфере Йоакима были заинтересованы также «Интер», «Милан», «Рома», лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
Андерсен выступал за «Сампдорию» с лета 2017 года. Ранее он защищал цвета «Твенте». В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 34 матчах во всех турнирах.
«Лион» в минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 38 встречах команда Бруно Женезио одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
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