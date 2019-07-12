Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лион» объявил о переходе защитника «Сампдории» Андерсена

«Лион» объявил о переходе защитника «Сампдории» Андерсена
Футбол / Италия 0

Центральный защитник Йоаким Андерсен продолжит карьеру в «Лионе». Французский клуб на официальном сайте объявил о приобретении 23-летнего датчанина у «Самподрии».

Ранее СМИ сообщали, что «Лион» заплатит за Андерсена € 25 млн. Ещё € 5 млн предусмотрено в качестве бонусов.

Этим летом в трансфере Йоакима были заинтересованы также «Интер», «Милан», «Рома», лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Андерсен выступал за «Сампдорию» с лета 2017 года. Ранее он защищал цвета «Твенте». В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 34 матчах во всех турнирах.

«Лион» в минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 38 встречах команда Бруно Женезио одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Жуниньо: Фекир — единственный игрок «Лиона», уход которого является реальным
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент