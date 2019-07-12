«Барселона» сообщила Филипе Луису, что не подпишет с ним контракт

«Барселона» не собирается подписывать контракт с бразильским защитником Филипе Луисом Касмирски, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб уже сообщил об этом бразильцу. Причиной отказа «Барселоны» от услуг игрока является возраст. 9 августа Луису исполнится 34 года. «Барселона» хочет приобрести более молодого левого защитника, который станет дублёром Жорди Альбы.

Луис имеет на руках предложения от «Лиона» и «Фламенго», но не принимал решения до окончания Кубка Америки, так как его приоритетом была «Барселона».

33-летний Луис несколько дней назад покинул «Атлетико» по истечении срока контракта и теперь является свободным агентом. Таким образом, он сможет перейти в новый клуб бесплатно.