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«Спартак» обыграл «Сочи» в 1-м туре молодёжного первенства России

«Спартак» обыграл «Сочи» в 1-м туре молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура молодёжного первенства России московский «Спартак» принимал «Сочи». Встреча состоялась в Москве на поле академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Максим Калачевский, отправивший мяч в ворота соперника на 76-й минуте. В конце второго тайма у 20-летнего футболиста была возможность оформить дубль, но он не реализовал пенальти.

Во 2-м туре молодёжного первенства России «Спартак» 19 июля на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на следующий день дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Календарь и результаты матчей молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
12 июля 2019, пятница. 16:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
1 : 0
Сочи-мол.
Сочи
1:0 – Калачевский – 76
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