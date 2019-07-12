Трансфер Гризманна в «Барселону» — шестой в списке самых дорогих в истории

Трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории.

«Барселона» выплатила за француза полную сумму отступных в размере € 120 млн. Форвард подписал с каталонским клубом пятилетний контракт.

Самым дорогим трансфером в истории по-прежнему остаётся переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Бразилец обошёлся французскому клубу в € 222 млн.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории

1. Неймар («Барселона» — «ПСЖ») — € 222 млн

2. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль» — «Барселона») — € 145 млн

3. Килиан Мбаппе («Монако» — «ПСЖ») — € 135 млн

4. Жоау Фелиш («Бенфика» — «Атлетико») — € 126 млн

5. Усман Дембеле («Боруссия» Д — «Барселона») — € 125 млн

6. Антуан Гризманн («Атлетико» — «Барселона») — € 120 млн

7. Криштиану Роналду («Реал» — «Ювентус») — € 117 млн

8. Поль Погба («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед») — € 105 млн

9. Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал») — € 101 млн

10. Эден Азар («Челси» — «Реал») — € 100 млн.