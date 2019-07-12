Трансфер Гризманна в «Барселону» — шестой в списке самых дорогих в истории

Трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории.
«Барселона» выплатила за француза полную сумму отступных в размере € 120 млн. Форвард подписал с каталонским клубом пятилетний контракт.
Самым дорогим трансфером в истории по-прежнему остаётся переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Бразилец обошёлся французскому клубу в € 222 млн.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории
1. Неймар («Барселона» — «ПСЖ») — € 222 млн
2. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль» — «Барселона») — € 145 млн
3. Килиан Мбаппе («Монако» — «ПСЖ») — € 135 млн
4. Жоау Фелиш («Бенфика» — «Атлетико») — € 126 млн
5. Усман Дембеле («Боруссия» Д — «Барселона») — € 125 млн
6. Антуан Гризманн («Атлетико» — «Барселона») — € 120 млн
7. Криштиану Роналду («Реал» — «Ювентус») — € 117 млн
8. Поль Погба («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед») — € 105 млн
9. Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал») — € 101 млн
10. Эден Азар («Челси» — «Реал») — € 100 млн.
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