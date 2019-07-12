«Фиорентина» не может договориться с Балотелли из-за его требований по зарплате

«Фиорентина» ведёт переговоры с нападающим Марио Балотелли, но не может согласовать с ним условия контракта, утверждает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным источника, флорентийский клуб не устраивают финансовые требования футболиста. Переход форварда в «Фиорентину» состоится лишь в том случае, если он снизит требования.

«Балотелли хочет много денег. Так и напишите: «Он хочет много денег», — сказал Джо Бароне, ассистент нового владельца „Фиорентины“ Рокко Коммиссо.

В данный момент Балотелли является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Последним клубом 28-летнего итальянца был «Марсель», за который он выступал во второй половине минувшего сезона.