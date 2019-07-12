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«Витесс» пополнился экс-игроком «Аякса» Базуром

«Витесс» пополнился экс-игроком «Аякса» Базуром
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Вольфсбурга» Рихедли Базур перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте клуба из Арнема.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с «Витессом» контракт до лета 2022 года.

22-летний Базур является воспитанником ПСВ. За «Вольфсбург» он выступал с 2017 года. В составе немецкого клуба хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одной результативной передачи. Сдавался в аренду «Порту» и «Утрехту». Ранее играл за «Аякс». За сборную Нидерландов сыграл шесть матчей.

В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».

Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

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