Широков назвал фаворитов чемпионата России в сезоне-2019/20

Бывший полузащитник национальной команды России Роман Широков поделился ожиданиями от игры команд Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20. По мнению трёхкратного чемпиона страны, золотые медали достанутся «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару», ЦСКА или «Спартаку».

«Наверное, пока аутсайдером является «Тамбов». Открытием может стать любая команда из второй пятёрки. Тульский «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал» — кто-то из этих клубов должен выстрелить, безусловно. Что касается фаворитов, то чемпионом станет кто-то из первой пятёрки», — приводит слова Широкова «РБК-Спорт».

Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака набрала 64 очка в 30 матчах.