Кардозу стал автором первого гола РПЛ в сезоне-2019/20

Португальский полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу открыл счёт в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм). Встреча проходит в Туле на стадионе «Арсенал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кардозу отметился голом на 16-й минуте. Таким образом, португалец стал автором первого гола РПЛ в сезоне-2019/20.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу Европы. «Динамо» финишировало на 12-м месте.

Во 2-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 20 июля. «Динамо» предстоит домашняя игра с «Рубином». Встреча пройдёт 21 июля.