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«Боруссия» Д выиграла 10:0 у клуба, сыгравшего с ней благодаря конкурсу

«Боруссия» Д выиграла 10:0 у клуба, сыгравшего с ней благодаря конкурсу
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» в товарищеском матче разгромила клуб 8-го немецкого дивизиона «Швайнберг» со счётом 10:0.

Четыре гола забил Максимилиан Филипп, дублем отметился Тобиас Рашль, ещё по голу забили Мариус Вольф, Матеу Морей, Эмре Айдинель и Синдзи Кагава.

«Швайнберг» получил возможность провести матч с «Боруссией» благодаря своим болельщикам, которые выиграли конкурс от спонсора дортмундского клуба, заправляясь на определённых автозаправках.

«Швайнберг» — «Боруссия Дортмунд» — 0:10 (0:5)
Голы: Рашль (12, 68), Филипп (39, 40, 43, 77), Вольф (44), Морей (58), Айдинель (83), Кагава (87).

В новом сезоне «Боруссия» стартует в Бундеслиге домашним матчем с «Аугсбургом». Встреча состоится 17 августа.

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