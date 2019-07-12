«Витесс» объявил о переходе форварда сборной Марокко

Нападающий «Сент-Этьена» Уссама Таннан перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте голландского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с «Витессом» контракт до лета 2022 года.
25-летний Таннан является воспитанником «Херенвена». За «Сент-Этьен» он выступал с 2016 года. В составе французского клуба марокканец принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Сдавался в аренду «Лас-Пальмасу» и «Утрехту». Ранее играл за «Хераклес». За сборную Марокко сыграл девять матчей и забил два гола.
В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».
Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.
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