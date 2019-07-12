«Ювентус» купил Ромеро у «Дженоа» и сразу отдал его в аренду

«Ювентус» официально объявил о переходе аргентинского защитника «Дженоа» Кристиана Ромеро.

Сумма трансфера составила € 26 млн. Футболист подписал с туринским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Следующий сезон Ромеро проведёт в «Дженоа» на правах аренды.

21-летний Ромеро является воспитанником «Бельграно». За «Дженоа» выступает с 2018 года. В составе генуэзского клуба аргентинец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Сыграл семь матчей за сборную Аргентины U20.

В минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, «Дженоа» финишировал на 17-м месте и избежал вылета, опередив «Эмполи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.