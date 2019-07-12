Эрнани перешёл из «Зенита» в «Парму» на правах аренды
Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани перешёл в «Парму» на правах аренды, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. «Зенит» пожелал футболисту удачи в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Парма» арендует Эрнани на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
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