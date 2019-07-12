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«Атлетико» готов доказать, что «Барса» подписала контракт с Гризманном в марте

«Атлетико» готов доказать, что «Барса» подписала контракт с Гризманном в марте
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Атлетико» владеет документами, доказывающими, что каталонская «Барселона» заключила соглашение с форвардом Антуаном Гризманном ещё 9 марта, сообщает журналист Marca Давид Санчес.

1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 млн до € 120 млн. Сегодня, 12 июля, адвокат форварда внёс € 120 млн от имени «Барселоны» за расторжение контракта между своим клиентом и «Атлетико».

Боссы «Атлетико» утверждают, что должны получить на € 80 млн больше, поскольку «Барселона» заключила соглашение с Антуаном до 1 июля. Мадридский клуб сообщил, что готов отстаивать свои интересы в суде.

Напомним, Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» в середине мая. 28-летний француз выступал за «матрасников» с 2014 года.

«Атлетико» намерен через суд получить ещё € 80 млн от «Барселоны» за Гризманна
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