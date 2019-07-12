«Бетис» интересуется Фекиром в качестве возможной замены Ло Чельсо
«Бетис» проявляет интерес к нападающему «Лиона» Набилю Фекиру, утверждает Marca.
По данным источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «Бетиса» Фекир может стать заменой аргентинскому полузащитнику Джовани Ло Чельсо, которым интересуются английские клубы. Ранее сообщалось, что Фекиром интересуется «Милан».
25-летний Фекир является воспитанником «Лиона». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах французского национального чемпионата (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (четырёх — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт форварда с лионским клубом действителен до лета 2020 года.
«Лион» хочет продать Фекира не менее чем за € 30 млн
- 12 июля 2019
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