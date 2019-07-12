«Интер» объявил о переходе Бареллы

Центральный полузащитник Николо Барелла официально стал игроком «Интера». Миланский клуб на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего итальянца на правах аренды из «Кальяри».

Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один сезон. В следующем году «Интер» обязан выкупить хавбека у «Кальяри». Футболист заключил с чёрно-синими пятилетний контракт.

Барелла — воспитанник «Кальяри». За основную команду «островитян» он начал выступать в 2014 году. В сезоне-2018/19 игрок забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах.

В минувшей кампании «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 встречах миланская команда одержала 20 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.