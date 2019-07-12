Агент — о голе Кардозу: в этом году он покажет, что является талантливым игроком

Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника московского «Динамо» Мигела Кардозу, выразил уверенность, что его клиент в нынешнем сезоне сумеет проявить себя в Российской Премьер-Лиге.



«Я сказал Кардозу, когда он забил первый гол в истории нового стадиона «Динамо», что можно собирать чемоданы, в истории то уже остался. Он тяжело начинал, потому что стал отцом. Думаю, нынешний сезон он проведёт очень хорошо. В прошлом сезоне он не жаловался, ему сразу понравилось в Москве. Просто у него молодая беременная жена в Португалии, а он в России. Он скучал, переживал, потом она родила. Но в этом году у него другие условия, он покажет, что он талантливый игрок», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кардозу стал автором первого гола РПЛ в сезоне-2019/20