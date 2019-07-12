Черевченко — о матче с «Динамо»: счёт закономерен

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о ничьей с московским «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1.

«В первом тайме у нас была проблема, «Динамо» переиграло нас в середине. В перерыве скорректировали игру, переиграв соперников во втором тайме. Что сказал игрокам в раздевалке? Указал на моменты, которыми был недоволен. Счёт закономерен, спасибо болельщикам, что гнали команду вперёд до последних минут», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Этот матч стал первым в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20. Завтра, 13 июля, пройдут три встречи: «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Оренбург». Остальные игры 1-го тура состоятся 14 и 15 июля.