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«Эвертон» близок к покупке хавбека «Манчестер Сити» Делфа

«Эвертон» близок к покупке хавбека «Манчестер Сити» Делфа
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф может продолжить карьеру в «Эвертоне». Ливерпульский клуб близок к договорённости с «горожанами» о трансфере 29-летнего англичанина за £ 8 млн (примерно € 8,9 млн), сообщает The Telegraph.

Руководство «Манчестер Сити» решило продать Делфа после того, как состав команды пополнили хавбек Родриго Эрнандес и защитник Анхелиньо.

Фабиан выступает за «горожан» с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Лидс Юнайтед» и «Астон Виллы». Вместе с манкунианцами полузащитник дважды стал чемпионом английской Премьер-лиги (2018, 2019).

В минувшем сезоне Делф отметился 1 результативной передачей в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2020 года.

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