В «Барселоне» сообщили дату презентации Гризманна

14 июля «Барселона» проведёт презентацию новичка команды — французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Форвард прибудет в Барселону в субботу, 13 июля, а вечером состоится фотосессия. В воскресенье Гризманн в 17:15 мск подпишет контракт с «Барселоной». Официальная презентация состоится в 19:30 мск.
«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.
- 13 июля 2019
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08
- 12 июля 2019
-
23:56
-
23:29
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:37
-
21:33
-
21:22
-
21:15
-
20:58
-
20:42
-
20:37
-
20:16
-
20:10
-
19:49
-
19:45
-
19:34
-
19:16
-
18:59
-
18:58