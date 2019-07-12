В «Барселоне» сообщили дату презентации Гризманна

14 июля «Барселона» проведёт презентацию новичка команды — французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Форвард прибудет в Барселону в субботу, 13 июля, а вечером состоится фотосессия. В воскресенье Гризманн в 17:15 мск подпишет контракт с «Барселоной». Официальная презентация состоится в 19:30 мск.

«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.



28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.