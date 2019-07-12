Газизов: «Уфа» хочет арендовать Заболотного

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб хочет арендовать нападающего «Зенита» Антона Заболотного.



«Антон нам очень сильно помог бы. Мы его ждём. Он об этом знает. Были бы рады, чтобы он перешёл к нам. Мы знаем его потенциал. Он играл у нас в 2013 году. Все с ним знакомы. Он хороший футболист.



Вопрос, как поведёт себя «Зенит». Мы хотим взять Антона в аренду», – приводит слова Газизова «Рейтинг букмекеров».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 28-летний Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты.



Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.