«Оренбург» объявил о подписании контракта с Аюповым

Полузащитник Тимур Аюпов продолжит карьеру в «Оренбурге». Клуб Российской Премьер-Лиги объявил о подписании контракта с 25-летним игроком на официальном сайте.

Ранее Аюпов выступал за «Нижний Новогород», казанский «Рубин» и «Рубин-2». В сезоне-2018/19 россиянин забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.

«Оренбург» в минувшей кампании занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 30 встречах команда Владимира Федотова одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Сегодня, 13 июля, «Оренбург» проведёт матч 1-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», начало — в 21:30 мск.

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