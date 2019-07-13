«Барселона» вышла на 1-е место по затратам на трансферы за последние 5 лет

«Барселона», купив французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна за € 120 млн, вышла на первое место по затратам на трансферы за последние пять лет, утверждает Voetbal International.
По данным источника, затраты каталонского клуба на новых игроков составили € 1,08 млрд. «Барселона» — первый клуб, который с 2014 года превзошёл отметку в € 1 млрд. За последние пять лет каталонцы купили пятерых футболистов дороже € 60 млн: Луиса Суареса, Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле, Френки де Йонга и Гризманна.
Ближе всех к «Барселоне» по трансферных тратам находятся «Манчестер Сити» (€ 996 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€ 890 млн). Впрочем, у английских клубов гораздо хуже, чем у «Барселоны», баланс между проданными и купленными игроками.
Топ-10 клубов, который потратили на трансферы больше всех за последние пять лет:
1. «Барселона» (Испания) — € 1,08 млрд (куплено игроков) — € 627 млн (продано игроков)
2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 996 млн — € 280 млн
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 890 млн — € 275 млн
4. «Челси» (Англия) — € 875 млн — € 723 млн
5. «Ювентус» (Италия) — € 868 млн — € 639 млн
6. «Атлетико» (Испания) — €800 млн — € 752 млн
7. «ПСЖ» (Франция) — € 773 млн — € 356 млн
8. «Реал» (Испания) — € 755 млн — € 543 млн
9. «Ливерпуль» (Англия) — € 714 млн — € 535 млн
10. «Рома» (Италия) — € 586 млн — € 602 млн.
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