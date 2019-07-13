«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо

Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма трансфера составила € 4,5 млн. Футболист подписал с севильским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

31-летний Фернандо является воспитанником «Вила-Новы». За «Галатасарай» он выступал с 2017 года. Всего в составе турецкого клуба хавбек принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он также играл за «Порту», «Эштрелу» и «Манчестер Сити». За сборную Бразилии U20 сыграл три матча. Фернандо — четырёхкратный чемпион Португалии и двукратный чемпион Турции.