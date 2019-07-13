Агент: Фернандеш сейчас в Москве, «Локомотив» и он хотят продлить отношения

Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент в ближайшее время может подписать новый контракт с московским «Локомотивом».
«Переговоры с „Локомотивом“ по Фернандешу продолжаются. Ситуация очень скоро может решиться, такое возможно. Сам Фернандеш приехал в Москву, упорно тренируется каждый день по два раза. Объективные условия для того, чтобы продлить отношения есть. Остались субъективные, обе стороны заинтересованы в продлении. Осталось понять хватит ли для этого возможностей», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В конце июня у хавбека истёк срок контракта с «железнодорожниками» и он стал свободным агентом.
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