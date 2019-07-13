Скрипник: ни в коем случае не жалею, что отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал, почему отказался возглавить московский «Локомотив».

«Было ли предложение от Локомотива? Да. Было ли оно более привлекательным, чем у «Зари»? Да. Но мне с этим жить. Вот и всё. А я этого не хочу. Я 5 лет говорю с гордостью, что я — украинец. Сделал свой выбор.

Осуждаю ли я украинских футболистов, которые переходят играть за российские клубы? Ради бога, пусть делают, что хотят. У меня главное – моя семья, родственники, любимые люди, для которых я живу. Вот моя философия жизни. Я благодарен богу, что занимаюсь любимым делом, и с этого живу. Можно любить одно дело, но не можешь существовать. А футбол мне многое дал. Я живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею», — сказал Скрипник в эфире программы канала Вацко Live в Youtube.

В качестве игрока Скрипник выступал за три клуба: запорожский «Металлург», «Днепр» и «Вердер». В составе бременского клуба он был чемпионом Бундеслиги (в 2004-м) и дважды завоевал Кубок Германии.

Завершив карьеру футболиста в 2004 году, Скрипник остался в «Вердере» тренером. До 2013 года он тренировал юношескую команду, а 25 октября 2014 года стал главным тренером основной команды и возглавлял её до 18 сентября 2016-го, когда был уволен после трёх поражений на старте нового сезона Бундеслиги. После этого он тренировал «Ригу», выиграв с ней в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Латвии.