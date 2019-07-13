Президент «Вииторула»: предложение «Спартака» по Хаджи было головокружительным

Президент «Вииторула» Гика Попеску прокомментировал переход полузащитника Яниса Хаджи в «Генк».
Сумма трансфера составила € 8 млн. Футболист подписал с «Генком» контракт до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что на Яниса также претендовал московский «Спартак», который предлагал за футболиста € 12 млн.
«Вииторул» действительно вёл переговоры с «Барселоной» и «Манчестер Сити». То, что предлагала «Барса», не было хорошим вариантом. С «Ман Сити» — такая же история, они собирались отдать Яниса в аренду. Эти проекты не были хороши для него в настоящее время. Поэтому нам не удалось договориться.
Что касается «Спартака», то это было головокружительное финансовое предложение как для Яниса, так и для клуба. С финансовой точки зрения это был бы самый крупный трансфер в Румынии. Но для Яниса был важен спортивный аспект, а не финансовый. Он выбрал тот вариант, благодаря которому сможет прогрессировать», — приводит слова Попеску Digi Sport.
20-летний Янис Хаджи является сыном легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Янис — воспитанник академии отца. За «Вииторул» он выступал с 2014 по 2016 год, а также с 2018 года. Хавбек провёл за клуб 92 матча во всех турнирах, в которых стал автором 24 забитых мячей и отдал 14 результативных передач. Также Хаджи выступал за «Фиорентину». За сборную Румынии Янис сыграл пять матчей.
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