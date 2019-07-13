Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Ромы» Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешёл во «Фламенго»

Хавбек «Ромы» Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешёл во «Фламенго»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос вернулся на родину и продолжит карьеру во «Фламенго», сообщает пресс-служба римского клуба. Сумма трансфера составила € 11,8 млн. Договор также предполагает выплату процентов римлянам в случае будущей продажи хавбека.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство московского «Динамо» согласовало с «Ромой» трансфер полузащитника. Российский клуб был согласен заплатить за 22-летнего бразильца € 10 млн, но футболист отказался подписывать контракт с динамовцами.

Жерсон Сантос перешёл в «Рому» летом 2016 из «Флуминенсе» за € 16,6 млн. В минувшем сезоне бразилец выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 40 матчах он записал в свой актив 3 гола и 4 результативные передачи.

Отец Жерсона: «Динамо»? Могу дать 80%, что сын будет играть за «Фламенго»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент