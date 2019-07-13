Дм. Черышев: никаких сомнений в том, оставаться ли Денису в «Валенсии», не было

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал информацию о том, что Денис продлил контракт с испанским клубом. Российский футболист будет выступать за «летучих мышей» до июня 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере € 80 млн.

«Никаких сомнений в том, оставаться ли в «Валенсии», не было. У Дениса очень хорошие отношения с тренером, который доверяет ему, сын знает его требования. Это тоже очень важно. Здесь всё совместилось, все детали пазла сошлись.

Трудностей не было, были небольшие задержки, но они носили другой характер. Денис подписал полноценный контракт, все довольны. Мы прекрасно понимали, какие требования выдвигает главный тренер. Денису нравится, где он сейчас находится, получает огромное удовольствие. Когда зашёл вопрос о контракте, сын, естественно, согласился», — приводит слова Черышева ТАСС.

Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Денис является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне.