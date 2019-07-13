Нападающий «Сочи»: расставаться с ФНЛ cовсем не грустно

Нападающий «Сочи» Владимир Обухов рассказал, было ли ему грустно покидать Футбольную национальную лигу.
«Грустно ли расставаться с ФНЛ? Совсем не грустно. Если честно, больше туда не хочется. Думаю, ФНЛ совсем не похожа на высшую лигу. В первом дивизионе больше борьбы, а в РПЛ уже решает мастерство. И ответственности больше», — приводит слова Обухова Sport24.
Обухов является воспитанником московского «Спартака». В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки.
Напомним, «Сочи» набрал 69 очков и занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19, уступив «Тамбову». Таким образом, сочинская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где выступит в предстоящем сезоне.
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