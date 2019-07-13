Билялетдинов: «Ахмат» с Глушаковым может «выстрелить» очень прилично

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал подписание контракта экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с грозненским «Ахматом».

«Пришёл Глушаков в пару к Иванову. Они переживают свою третью молодость. Жирная точка ещё далеко, её можно растянуть на год-два. Связка Глушаков – Иванов может стабилизировать игру. Поскольку тактическая небрежность заканчивалась потерей очков «Ахмата». Они могли совершенно законно выиграть в тяжелейшем выезде в «Оренбург» и тут же разорваться по кускам дома. Сейчас за спиной Иванова будут Швец и Глушаков, которые могут создать великолепный треугольник. Сезон покажет, хватит ли им сил и функционала. «Ахмат» может «выстрелить» очень прилично, но может и «сдуться», — приводит слова Билялетдинова «Спорт день за днём».

32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.