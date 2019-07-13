Агент: если Месси хочет играть с Лаутаро Мартинесом, пусть переходит в «Интер»

Альберто Яке, агент нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал информацию о заинтересованности «Барселоны» в услугах его клиента. В каталонском клубе играет партнер Лаутаро по сборной Аргентины Лионель Месси, который недавно лестно отзывался о футболисте.
«Похвала от лучшего игрока в мире — это прекрасно и очень приятно. Лаутаро был чрезвычайно счастлив. Эти слова наполнили его желанием работать ещё усерднее, становиться лучше и стремиться к достижению целей, которые он однажды поставил перед собой.
Это правда, что со стороны «Барселоны» есть интерес к Мартинесу. Но ни один из испанских клубов не связался с нами официально. Это слухи. Я же повторяю: Лаутаро останется в Милане. Давайте закроем эту тему шуткой: если Месси хочет играть с Мартинесом, пусть переходит в «Интер». Давайте на это надеяться», — приводит слова Яке Fc Inter News.
Мартинес перешёл в «Интер» год назад из аргентинского «Расинга» за € 22 млн. Сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет € 112 млн. В минувшем сезоне 21-летний нападающий в составе нерадзурри принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.
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