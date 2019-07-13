Гаджиев: надеюсь увидеть «Краснодар» чемпионом в этом сезоне

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от игры команд Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20. По мнению эксперта, золотые медали достанутся «Зениту», «Локомотиву» или «Краснодару».

«Кто станет чемпионом? Можно говорить о том, у кого наибольшие шансы. И они у «Зенита». Но я надеюсь увидеть «Краснодар» чемпионом. Хочу, чтобы у Галицкого сложился результат. Он очень многое делает для развития игры. Мне как-то сказали, что он делает это для «Краснодара». Не согласен. Он многое делает для всего российского футбола. Это плюс для всего российского футбола, если «Краснодар» станет чемпионом. Мне кажется, что «Локомотив» тоже потенциальный претендент», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днём».

Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака набрала 64 очка в 30 матчах.