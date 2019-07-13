Нобоа близок к переходу в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может перейти в «Сочи». Новичок Российской Премьер-Лиги проявляет интерес к 34-летнему хавбеку. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

По информации источника, стороны уже достигли договорённости о переходе. Детали сделки на данный момент неизвестны.

В летнее трансферное окно игроками новичка РПЛ стали Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз, ранее принадлежавшие «Зениту».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард «Зенита» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты.

Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу. Сине-бело-голубые по итогам кампании завоевали чемпионский титул.