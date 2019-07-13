Шунин: у «Динамо» в матче с «Арсеналом» были моменты, чтобы вырваться вперёд

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Я, как и все в «Динамо», не разделяю матчи на особенные и не особенные — каждая игра по-своему особенная. Нам нужны три очка в любом матче, вне зависимости от соперника. Сегодня были моменты, чтобы вырваться вперёд, но в итоге сыграли вничью», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Этот матч стал первым в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20. Сегодня, 13 июля, пройдут три встречи: «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Оренбург». Остальные игры 1-го тура состоятся 14 и 15 июля.

Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла первое место, набрав 64 очка в 30 матчах. В первую тройку вошли «Локомотив» (56) и «Краснодар» (56).