«Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн

Полузащитник «Спартака» Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, китайский клуб уже предложил за 27-летнего хавбека € 10 млн. Красно-белые продавать футболиста за эту сумму отказались, так как желают выручить за игрока не менее € 20 млн. «Шанхай Шэньхуа» уже начал готовить новое предложение. Вероятнее всего, китайский клуб удовлетворит требование «Спартака» и предложит за бразильца € 20 млн.

Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.