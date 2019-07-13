«Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн
Полузащитник «Спартака» Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа», сообщает Globo Esporte.
По информации источника, китайский клуб уже предложил за 27-летнего хавбека € 10 млн. Красно-белые продавать футболиста за эту сумму отказались, так как желают выручить за игрока не менее € 20 млн. «Шанхай Шэньхуа» уже начал готовить новое предложение. Вероятнее всего, китайский клуб удовлетворит требование «Спартака» и предложит за бразильца € 20 млн.
Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.
Фернандо: слухи о моём возможном переходе в другой клуб не мешают
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