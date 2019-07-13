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«Бенфика» предложила € 10 млн за вратаря «Ювентуса»

«Бенфика» предложила € 10 млн за вратаря «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин может пополнить состав португальской «Бенфики». Клуб из Лиссабона предложил за 26-летнего вратаря € 10 млн. Об этом пишет журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём «твиттере».

По его словам, зарплата Перина в случае заключения сделки составит € 2,5 млн в год. Вратарь пока раздумывает над предложением, однако возвращение в команду Джанлуиджи Буффона может поспособствовать его отъезду из Италии. Ранее сообщалось, что интерес к итальянцу также проявляет другой португальский клуб – «Порту».

Перин перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Дженоа» за € 12 млн. В минувшем сезоне Маттиа принял участие лишь в 9 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 8 голов и получил 1 жёлтую карточку.

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