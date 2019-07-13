Фанаты «Торпедо» отказались от поддержки команды в предстоящей игре с «Балтикой»

Фанаты «Торпедо» заявили, что не будут поддерживать команду в матче 2-го тура ФНЛ с «Балтикой». Ранее клуб сообщил, что игра пройдёт не на домашнем стадионе им. Э.А. Стрельцова, а на арене академии «Спартак». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:00 мск.

«В связи со сложившейся ситуацией принято решение отказаться от активной и визуальной поддержки на завтрашней игре! Надеемся, команда нас поймёт! Завтра мы все в 17:00 придём в Сокольники и напомним уважаемым строителям и банкирам, где наш родной дом. В случае повторения сценария мы оставляем за собой право действовать, как сочтём нужным! „Торпедо“ — это мы! Наш дом — Восточка!» — сказано в заявлении сообщества «Запад-5 Ultras» во «ВКонтакте».