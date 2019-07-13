Фанаты «Торпедо» отказались от поддержки команды в предстоящей игре с «Балтикой»
Фанаты «Торпедо» заявили, что не будут поддерживать команду в матче 2-го тура ФНЛ с «Балтикой». Ранее клуб сообщил, что игра пройдёт не на домашнем стадионе им. Э.А. Стрельцова, а на арене академии «Спартак». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:00 мск.
«В связи со сложившейся ситуацией принято решение отказаться от активной и визуальной поддержки на завтрашней игре! Надеемся, команда нас поймёт! Завтра мы все в 17:00 придём в Сокольники и напомним уважаемым строителям и банкирам, где наш родной дом. В случае повторения сценария мы оставляем за собой право действовать, как сочтём нужным! „Торпедо“ — это мы! Наш дом — Восточка!» — сказано в заявлении сообщества «Запад-5 Ultras» во «ВКонтакте».
Игнашевич: задача «Торпедо» – побеждать в каждом матче
- 13 июля 2019
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08
Партнерский контент