Хавбек Элмас, которым интересовались «Зенит» и «Спартак», перейдёт в «Наполи»

Полузащитник турецкого «Фенербахче» Элиф Элмас продолжит карьеру в «Наполи». Об этом написал журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».



По его словам, полузащитник из Северной Македонии согласовал условия контракта с неаполитанцами. Сумма трансфера составит € 15 млн. Также в контракте будут прописаны бонусы, которые «Фенербахче» получит в случае успешных выступлений игрока.



Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему полузащитнику со стороны российских клубов. Агент Игор Митрески говорил, что видеть Элмаса у себя желали «Зенит» и «Спартак». Интерес к хавбеку проявлял и «Локомотив». Агент также сообщал о спросе на футболиста в Европе, рассказав, что за Элмасом следили «Милан», «Атлетико», «Реал» и несколько английских клубов.