Хавбек Элмас, которым интересовались «Зенит» и «Спартак», перейдёт в «Наполи»

Полузащитник турецкого «Фенербахче» Элиф Элмас продолжит карьеру в «Наполи». Об этом написал журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».
По его словам, полузащитник из Северной Македонии согласовал условия контракта с неаполитанцами. Сумма трансфера составит € 15 млн. Также в контракте будут прописаны бонусы, которые «Фенербахче» получит в случае успешных выступлений игрока.
Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему полузащитнику со стороны российских клубов. Агент Игор Митрески говорил, что видеть Элмаса у себя желали «Зенит» и «Спартак». Интерес к хавбеку проявлял и «Локомотив». Агент также сообщал о спросе на футболиста в Европе, рассказав, что за Элмасом следили «Милан», «Атлетико», «Реал» и несколько английских клубов.
- 13 июля 2019
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08