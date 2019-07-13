«Барселона» готова отдать за Неймара € 130 млн и троих игроков

«Барселона» готовит предложение по форварду «Пари-Сен-Жермен» Неймару, сообщает AS со ссылкой на Bild.
По информации источника, за 27-летнего нападающего каталонский клуб будет готов заплатить € 130 млн. Также в сделку могут быть включены игроки сине-гранатовых — Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Нелсон Семеду и Самуэль Юмтити. «Барса» предложит парижанам право выбора включить в трансфер бразильца троих игроков из этого списка.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего бразилец перешёл в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне Неймар сыграл на клубном уровне 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.
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