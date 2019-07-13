Анюков возобновил карьеру и будет выступать за «Крылья Советов»

Защитник Александр Анюков возобновил карьеру игрока и ближайший сезон проведёт в составе «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт «Зенита».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20. Футбольный клуб «Зенит» желает Александру Анюкову удачи в новом сезоне!» — сказано в заявлении петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что Анюков вошёл в штаб главного тренера «Зенита» Сергея Семака. С сине-бело-голубыми защитник заключил соответствующее соглашение, которое было рассчитано на один год и предусматривало опцию продления.

В качестве футболиста Анюков защищал цвета «Зенита» с 2005 года. С сине-бело-голубыми он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА.