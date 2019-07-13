«Барселона» не получила ни одного предложения о трансфере Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, заявлявший о желании покинуть команду, пока не может найти новый клуб. По информации Mirror, каталонцам не поступало ни одного предложения о переходе игрока.



Ранее сообщалось, что Коутиньо может перейти в «ПСЖ» в обмен на соотечественника Неймара с условием, что в Париж отправится ещё один футболист. Назывались фамилии защитника Самуэля Юмтити и хавбека Ивана Ракитича. В услугах Коутиньо также заинтересован «Ливерпуль», цвета которого бразилец защищал с 2013 по 2018 год. Однако ни одного конкретного предложения до сих пор сделано не было.



Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча в испанской Примере, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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