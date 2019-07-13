Влашич: прямо сейчас ЦСКА сильнее, чем год назад

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что на сегодняшний день команда выглядит сильнее в сравнении с прошлым годом.

«Состав практически тот же самый. Может быть, один-два новых игрока, и столько же покинули команду. Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу. К тому же трансферное окно ещё открыто, может быть, удастся заполучить кого-то из футболистов, кто смог бы улучшить нашу игру. Посмотрим, как всё будет складываться. Считаю, очень важно будет выиграть первые несколько матчей сезона. Это придаст нам уверенности в своих силах.

Если говорить, сильнее ли мы прямо сейчас, чем год назад, то скажу — да. Потому что мы стали на год старше, опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. Год для такой команды — очень серьёзный период", — сказал Влашич в интервью для YouTube-канала ЦСКА.