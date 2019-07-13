Влашич: прямо сейчас ЦСКА сильнее, чем год назад

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что на сегодняшний день команда выглядит сильнее в сравнении с прошлым годом.
«Состав практически тот же самый. Может быть, один-два новых игрока, и столько же покинули команду. Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу. К тому же трансферное окно ещё открыто, может быть, удастся заполучить кого-то из футболистов, кто смог бы улучшить нашу игру. Посмотрим, как всё будет складываться. Считаю, очень важно будет выиграть первые несколько матчей сезона. Это придаст нам уверенности в своих силах.
Если говорить, сильнее ли мы прямо сейчас, чем год назад, то скажу — да. Потому что мы стали на год старше, опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. Год для такой команды — очень серьёзный период", — сказал Влашич в интервью для YouTube-канала ЦСКА.
- 13 июля 2019
-
12:56
-
12:40
-
12:32
-
12:07
-
12:07
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46