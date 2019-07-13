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Начо отказался покидать «Реал»

Начо отказался покидать «Реал»
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Начо останется в клубе в это летнее трансферное окно, сообщает Marca. 29-летний испанец обдумал варианты продолжения карьеры и отказался от смены команды, несмотря на отсутствие места в стартовом составе.

По информации издания, Начо счастлив в клубе. Он осознаёт своё положение в клубе, однако чувствует поддержку главного тренера команды Зинедина Зидана, поэтому постарается доказать ему, что заслуживает больше игровых минут в составе «Реала».

Ранее сообщалось об интересе к Начо со стороны «Севильи». Защитника хотел видеть в своей команде лично тренер андалусийского клуба Хулен Лопетеги, успевший некоторое время поработать с Начо в «Реале». Заполучить испанского защитника также пытался миланский «Интер».

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