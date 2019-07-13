Начо отказался покидать «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Начо останется в клубе в это летнее трансферное окно, сообщает Marca. 29-летний испанец обдумал варианты продолжения карьеры и отказался от смены команды, несмотря на отсутствие места в стартовом составе.



По информации издания, Начо счастлив в клубе. Он осознаёт своё положение в клубе, однако чувствует поддержку главного тренера команды Зинедина Зидана, поэтому постарается доказать ему, что заслуживает больше игровых минут в составе «Реала».



Ранее сообщалось об интересе к Начо со стороны «Севильи». Защитника хотел видеть в своей команде лично тренер андалусийского клуба Хулен Лопетеги, успевший некоторое время поработать с Начо в «Реале». Заполучить испанского защитника также пытался миланский «Интер».

Лопетеги желает видеть Начо в составе «Севильи»