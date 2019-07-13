Начо отказался покидать «Реал»
Защитник мадридского «Реала» Начо останется в клубе в это летнее трансферное окно, сообщает Marca. 29-летний испанец обдумал варианты продолжения карьеры и отказался от смены команды, несмотря на отсутствие места в стартовом составе.
По информации издания, Начо счастлив в клубе. Он осознаёт своё положение в клубе, однако чувствует поддержку главного тренера команды Зинедина Зидана, поэтому постарается доказать ему, что заслуживает больше игровых минут в составе «Реала».
Ранее сообщалось об интересе к Начо со стороны «Севильи». Защитника хотел видеть в своей команде лично тренер андалусийского клуба Хулен Лопетеги, успевший некоторое время поработать с Начо в «Реале». Заполучить испанского защитника также пытался миланский «Интер».
Лопетеги желает видеть Начо в составе «Севильи»
«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо
- 13 июля 2019
-
12:56
-
12:40
-
12:32
-
12:07
-
12:07
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
Партнерский контент