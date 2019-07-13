Влашич: важнее всего для ЦСКА — бороться за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от сезона-2019/20.

«ЦСКА — большой клуб, и важнее всего для нас — бороться за чемпионство, но и за кубок тоже. Думаю, в Лиге Европы мы способны выступить лучше, чем в Лиге чемпионов: ЛЧ, как турнир, сильнее, но и в ЛЕ есть немало классных команд. Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф», — сказал Влашич в интервью для YouTube-канала ЦСКА.

Минувший сезон ЦСКА завершил на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой турнир, а борьбу за Кубок России «армейцы» прекратили на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени». Влашич в минувшем сезоне на клубном уровне сыграл 31 матч, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач.